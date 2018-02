22-02-2018, Ennio Wolsink (Twitter foto)

Qbuzz klem onder Emmaviaduct

Groningen - Een lijnbus van Qbuzz is donderdagmorgen korte tijd vast komen te zitten onder het Emmaviaduct in de stad. Kort geleden gebeurde dit ook al een keer.

De oorzaak is nog onduidelijk, vorige keer ging het om een technische storing. Het dak had enige schade. De bus is los getrokken. Daarna kon alle verkeer weer verder.