22-02-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto’s botsen op Industrieterrein Kolham

Kolham - De bestuurster van een auto is donderdagochtend nagekeken door de ambulancedienst na een ongeval op de kruising W.A Scholtenlaan met de A.Einsteinlaan in Kolham.

Op de kruising kwamen door een voorrangsfout twee voertuigen met elkaar in botsing, omdat er in eerste instantie leek alsof er iemand bekneld zat werd ook de brandweer gewaarschuwd, uiteindelijk bleek dat dit niet het geval was waarna de brandweer werd geannuleerd.

Medewerkers van de ambulancedienst hebben één bestuurster ter plaatsen nagekeken maar zij hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. Beide voertuigen konden hun weg enkel met wat met lichte schade vervolgen.