22-02-2018, Joey Lameris/112Gr.

Driedaagse oefening brandweer stad afgerond (Video)

Groningen - De brandweer in Groningen heeft de afgelopen drie dagen haar vaardigheden geoefend in een groot bedrijfspand aan de Rouaanstraat in de stad.

De brandweer kreeg een melding van een brand in het gebouw, waarbij vanwege de vermissing van enkele personen meteen werd opgeschaald naar middelbrand.

Volgens het scenario was een ex-werknemer het pand met een molotov-cocktail binnengedrongen. Doordat de ex-medewerker deze molotov-cocktail in de werkplaats gooide ontstond er brand. Vanwege de aanwezigheid van meerdere vaten met chemicaliën werd ook de adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen.

De bedrijfshulpverlening heeft twee personen uit het pand kunnen redden. Een derde en vierde slachtoffer bevonden zich nog in het pand. Voor de veiligheid van de bedrijfshulpverlening mochten zij niet meer naar binnen. De brandweer heeft de laatste twee personen uit het brandende pand gered. Een persoon is gewond geraakt door de chemicaliën in het bedrijf.



Nadat iedereen uit het pand was kon de brandweer beginnen met het blussen van de brand en het dichten van de lekkende vaten. Volgens de brandweer en de bedrijfshulpverlening waren het drie zeer geslaagde oefendagen.