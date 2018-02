22-02-2018, Patrick Wind 112gr.

Man zakt door vloer en veroorzaakt gaslek

Groningen - De brandweer van Groningen heeft donderdagmiddag rond 16:20 uur een nacontrole uitgevoerd.

In een woning aan de Noorderstationsstraat was een bewoner door een nog onbekende oorzaak door de vloer gezakt en heeft hiermee een gasleiding geraakt. De bewoner heeft nadat hij de hoofdafsluiter van de gasleiding had afgesloten gelijk 112 gebeld. Hierop kwamen de brandweer en Enexis ter plaatse. Laatst genoemde zal zorg dragen voor de reparatie van de gasleiding.