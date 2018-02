22-02-2018, Johan Wildeboer - 112Groningen.nl

Een uitruk met een luchtje voor brandweer Siddeburen

Overschild - De brandweer van Siddeburen is donderdag aan het begin van de avond opgeroepen om metingen te verrichten bij een woning aan de Kanaalweg in Overschild.

De bewoners hadden de hulp ingeroepen van de hulpdiensten omdat ze een vreemde lucht hadden waargenomen in de woning. Na een verkenning bleek de vreemde lucht uit een afvoer te komen. De brandweer heeft de afvoer gespoeld met water waarna de lucht wegnam. Omdat er verder geen gevaar vormde voor de bewoners werd dit hoofdstuk afgesloten.

Dit was alleen een beetje anders in de nieuwe tankautospuit van de brandweer lieden. Omdat er kinderen betrokken waren bij het voorval mochten deze tijdelijk plaats nemen in de grote rode auto. Tijdens deze bezichtiging moest de jongste een boodschap doen in zijn luier. Aangezien deze direct door moeders werd vervangen, was er toch wel een vreemde lucht waarneembaar in de tankauto. Dit werd met een knipoog naar bewoners afgedaan waarna men terug keerde naar de kazerne.