22-02-2018, Politie.nl

Politie rolt hennepkwekerij van bestuurslid No Surrender op

Assen / Groningen - De politie trof donderdagochtend in een loods aan de Ketellapperstraat in Assen een hennepkwekerij aan. De eigenaren, een 48-jarige Groninger en tevens bestuurslid van No Surrender, en zijn 37-jarige vriendin konden als verdachten worden aangehouden.

In de kwekerij in Assen werden in een ruimte 350 geknipte planten inclusief de bijbehorende 12,4 kilo gedroogde henneptoppen aangetroffen. In een tweede volledig ingerichte ruimte werd een kwekerij zonder planten aangetroffen. De stroom en het water werden illegaal afgenomen. Een grote hoeveelheid professioneel bouwgereedschap ter waarde van ongeveer 15000 euro werd daar eveneens aangetroffen en in beslag genomen. De kwekerij en de voor de kwekerij benodigde materialen werden vernietigd.

In en bij de woning van het stel in Groningen werd een grote hoeveelheid geld en waardevolle goederen zoals een motor, een snorscooter, sieraden, meerdere mobiele telefoons en laptops en een aanhanger in beslag genomen. Tevens werden er 2 kilo hennep , een boksbeugel, 4 busjes pepperspray en een manchete (kapmes) aangetroffen en in beslag genomen.

In de woning werd tevens geconstateerd dat gas en stroom illegaal werden afgenomen. De verdachten werden direct hiervan afgesloten.

Criminele achtergronden

Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de leden van beruchte motorclubs zoals de Hells Angels, Satudarah en No Surrender een strafblad heeft. Bijna 30 procent is zelfs veelpleger, wat inhoudt dat ze meer dan tien veroordelingen op hun naam hebben. De top 3 van veroordelingen is verkeersovertredingen, vernielingen en geweldsincidenten. In Noord Nederland geldt dat tussen 1 januari 2013 tot november 2015 27% van de OMG-leden strafbare feiten heeft gepleegd. Daarbij waren No Surrender en Satudarah oververtegenwoordigd. Mishandeling is het feit dat het meest voorkomt. Daarmee laten outlaw motorclubs een wezenlijk ander beeld zien dan andere sportclubs.

