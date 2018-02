23-02-2018, Jeroen Bos & Marc Dol/ OldambtNu.nl

Ziegler Brandweertechniek pompt ijsbaan Bad Nieuweschans vol (video)

Bad Nieuweschans - Blijdschap in Bad Nieuweschans, dit door een actie van Ziegler Brandweertechniek nadat zij het bericht op OldambtNu.nl lazen over de problematiek bij de ijsbaan in bad Nieuweschans. Hier was namelijk al het water weggelopen, oorzaak: een lek.

Ziegler Brandweertechniek uit Winschoten bedacht zich afgelopen woensdag niet en ondernam direct actie, vrijdagochtend stonden ze klaar met een gepensioneerde brandweerauto. De tankauto verwerkt ongeveer 2000 liter water per minuut. Het water wordt uit de kolk zo'n 200 meter verderop aan de Bunderpoort opgepompt. Lek gedicht Gelukkig hebben medewerkers van de gemeente Oldambt afgelopen donderdag het lek weten te dichten. Het is nu maar hopen dat het water op de baan blijf liggen tot het echt gaat vriezen. Volgens voorspellingen zal dat volgende week het geval zijn. De 350 schaatsers uit het dorpen dreigden tijdens de aankomende vorstperiode te moeten uitwijken naar een ijsbaan in Finsterwolde.