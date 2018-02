23-02-2018, Martin Nuver 112Gr.

Gewonde na ongeval Winschoterweg

Groningen - Op de Winschoterweg t.h.v. de Duinkerkenbrug in de stad zijn vrijdagavond twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakte één persoon licht gewond.

De chauffeur van een van de twee voertuigen was er na de aanrijding te voet vandoor gegaan. Dit is nog niet bevestigd door de politie. Door een wedstrijd van FC Groningen, welke net afgelopen was, ontstond een lange file achter het ongeval.

De gewonde man is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. De auto`s zijn afgesleept door berger Poort.

