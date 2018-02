24-02-2018, Jan Beets/112gr.

Matras vat vlam aan boord van schip in Zoutkamp

Zoutkamp - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft korte tijd brand gewoed aan boord van het schip “Koophandel” in de haven van Zoutkamp.

Net na de klok van 01.00 uur werd de brandweer van Zoutkamp gealarmeerd. Deze was snel ter plaatse. Door nog onbekende oorzaak had aan boord van het historische schip een matras vlam gevat. De eigenaar van het schip had zelf al een poging gedaan om de brand te blussen. Hierbij heeft de man rook ingeademd. Ter controle kwam een ambulance ter plaatse. De brandweer kon het verbrande matras al snel naar buiten gooien, waardoor uitbreiding van de brand kon worden voorkomen. Hierna werd het ruim van het schip geventileerd.