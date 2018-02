24-02-2018, Redactie

Child Protectors op 112GroningenDag

Groningen - Stichting Child Protectors is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een stand op de 112GroningenDag in MartiniPlaza in Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

De Child Protectors is een groep vrijwilligers en motorrijders (Bikers) die voor misbruikte en of mishandelde kinderen opkomen. Ze ondersteunen en beschermen kinderen zodat ze zich weer veilig voelen en helpen om zelfvertrouwen terug te krijgen. Dit speciaal voor kinderen van 0 tot 18 jaar. De Bikers zullen er alles aan doen wat ze kunnen om verder misbruik of mishandeling te voorkomen. Deze groep vrijwilligers is op dit moment actief in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag!

De stichting Child Protectors doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis met passie en liefde. Een Nederlandse groep Bikers die zich inzet voor kinderen die hun hulp nodig hebben. De Bikers zullen niet aarzelen om een stuk te rijden om een kind te helpen. Denkt u dat iemand ons nodig heeft? Kijk dan op www.childprotectors.nl voor meer informatie. *** To Support and Protect ***

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag