24-02-2018, Joey Lameris/112Gr.

Wederom container Virol in brand (Video)

Groningen - Zaterdagmiddag om 14:00 uur werd er een containerbrand gemeld aan de Hora Siccemasingel/ Van Iddekingeweg in de stad.

Ter plaatse stond een container van Virol uit Scheemda in brand. De laatste tijd zijn er meer containers van Virol uitgebrand.



Brandweer Groningen kwam met een tankautospuit en een schuimbluswagen ter plaatse om de brand te bestrijden. Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. Brandstichting word niet uitgesloten. Een ambulance die ter plaatse kwam was voor wat anders.