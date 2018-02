24-02-2018, Mark Heikens 112Gr.

Tuinhuisje in vlammen op in Noordbroek

Noordbroek - Aan de Clinge in Noordbroek is zaterdagmiddag een thuishuisje achter een woning in vlammen opgegaan.

De brand brak rond 16.00 uur uit. De bewoners konden zelf snel in veiligheid brengen. Er waren meerdere hulpdiensten aanwezig om het vuur te bestrijden.





Een ambulance was ter plaatse voor rookademinhalatie van de bewoners.