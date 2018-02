25-02-2018, 112Haren.nl & Michael Huising 112gr. & Joey Lameris video

Hoogwerker weer losgetrokken door bergingsbedrijven (Video)

Onnen - Aan het Felland in Onnen was zaterdagavond om 20:10 uur een schoorsteenbrand uitgebroken. De brand was snel onder controle.

De hoogwerker van brandweer Groningen die ter plaatse kwam, kwam vast te zitten in de berm. Berger Poort gaat zondag de hoogwerker bergen/lostrekken omdat het een afgelegen smal verhard pad betreft.Hij kwam er naast vast te staan.

Daardoor is brandweer van Haren zaterdagnacht niet standby omdat ze vast staan tussen de hoogwerker en het pand waar de brand was. Een tankautospuit van de stad staat zaterdagnacht in Haren op de kazerne ter vervanging. Update: Zondag rond 15:30 uur werd de hoogwerker uiteindelijk weer los getrokken door berger Poort & Hamstra, daarvoor hebben ze eerst rijplaten gelegd vanaf de weg.