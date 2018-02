24-02-2018, Ditisroden.nl

Felle autobrand in Nieuw Roden

Nieuw Roden - Naast de Zevenhuisterweg op een zandpand in Nieuw-Roden is vrijdagnacht rond 00:45 uur een auto uitgebrand onder verdachte omstandigheden.

De politie doet onderzoek naar dit delict en de technische recherche gaat een onderzoek instellen waarom de auto in brand is gestoken.



Van de auto is niets meer over. De eigenaar van de auto is onbekend.