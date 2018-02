25-02-2018, Ina Kiel - 112Gr.

Auto en deel carport brandt uit in Ter Apel

Ter Apel - Een brand in een auto aan de Barnflair Oost in Ter Apel heeft zondagmiddag zowel een auto als een groot deel van een carport in de as gelegd.

Tijdens werkzaamheden aan de auto vatte het voertuig spontaan vlam. Men kon niet voorkomen dat de carport ook ernstig beschadigd raakte. De woning heeft rookschade opgelopen. De brandweer van Ter Apel heeft assistentie van de brandweer uit het Duitse Rütenbrock gekregen bij de brandbestrijding.