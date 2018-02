26-02-2018, Melarno Kraan 112Gr.& Oldambtnu.nl tekst en foto 1

Code geel: strooiploegen rukken uit

Groningen - In het noorden van het land is er kans op lokale gladheid door sneeuwbuien. Het KNMI heeft hiervoor code geel afgegeven voor de provincies Groningen en Friesland. De gevoelstemperatuur is heel koud !