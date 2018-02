25-02-2018, Nieuwsbericht | 25-02-2018 | 23:00

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Oldekerk

Oldekerk - In Oldekerk (provincie Groningen) is op zondag 25 februari 2018 bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.