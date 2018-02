26-02-2018, 112haren.nl

Vrijwilligers ijsvereniging de Hondsrug druk bezig met ijsvloer

Noordlaren - In Noordlaren zijn de vrijwilligers van ijsvereniging de Hondsrug in de nacht van zondag op maandag druk bezig geweest met het leggen van een mooie ijsvloer.

In het Groningse dorp hopen ze de komende week de eerste marathon op natuurijs van 2018 te kunnen organiseren. In Noordlaren kon zondag nog niet geschaatst worden. Vooral de krachtige zon zorgt er voor dat het moeilijk is om een goede ijsvloer te leggen. Zondagavond om tien uur kon er worden begonnen met het besproeien van de baan, het vroor toen 4 graden. De gehele nacht wordt er doorgewerkt om er voor te zorgen dat er in ieder geval morgen geschaatst kan worden. Als het weer mee zit hoopt de ijsvereniging woensdagavond een marathon te kunnen organiseren.