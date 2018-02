26-02-2018, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Bestuurder aangehouden na aanrijding Winschoten (Video)

Winschoten - In de nacht van zondag op maandag is een bestuurder door een onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal gebotst op de Molenweg in Winschoten.

Volgens de politie was de 23-jarige man uit Veendam onder invloed van drugs, dit bleek uit een speekseltest die de agenten ter plekke kunnen doen. Ook was de man in bezit van drugs. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis onder begeleiding van de politie. Hier hebben ze een bloedtest afgenomen. Hierna kon de man uit het ziekenhuis direct mee naar het politiebureau. Hier moest de bestuurder een verklaring afleggen waarna hij met een rijverbod naar huis werd gestuurd. Een berger heeft zijn voertuig afgesleept.