25-02-2018, 112gr.

Verkeersborden plaatsen op ringweg

Groningen - Zondag was de af- en oprit van de ringweg afgesloten voor alle verkeer. Dit i.v.m borden plaatsen boven de autoweg.

Dit was bij de Plataanlaan stad uit, en het tweede bord was bij de Bedumerweg richting Bedum. Tot 16:00 uur was de weg afgesloten.