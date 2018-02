26-02-2018, Dennie Gaasendam/ DGFotografie

Auto op de kop in de sloot bij Zuidbroek

Zuidbroek - Maandagmorgen even na 11:00 uur is een automobilist met zijn wagen op de kop in de sloot beland. Dit gebeurde in een bocht aan de W.A. Scholtenweg in Zuidbroek. Hoe dit precies kon gebeuren is nog niet duidelijk.