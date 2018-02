27-02-2018, Redactie

Stichting Reddingshond op 112GroningenDag

Groningen - Stichting Reddingshond is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een stand op de 112GroningenDag in MartiniPlaza in Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Stichting Reddingshond is het adres voor het opleiden van uw huishond c.q werkhond. Deze stichting heeft haar trainingsveld aan de Koeriersterweg in Groningen. De honden worden wekelijks ook op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat er telkens weer een nieuwe oefensituatie is. Daarnaast voor vermissingen van personen in het veld, bos, water, sneeuw etc.

Het opleiden van een reddingshond is niet zomaar wat daar is toch wel een drietal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt oefenen. Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR bevestigd.

Stichting Reddingshond stelt het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is. Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben, dan kan er een beroep worden gedaan op professionele burgerhulpverleners zoals Stichting Reddingshond. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden. Stichting Reddingshond volgt om die redenen uitsluitend het internationale IRO programma op en komen alleen in actie als de meldkamer hun vraagt. De leiding blijft altijd bij de opdrachtgever , de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag