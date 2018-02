27-02-2018, Wijkagent J. Kobes Twitter bron

Zuur tot ontploffing gebracht

Groningen - De EOD (Explosieven Opruiming Dienst) van Defensie heeft dinsdagmorgen op de Zernike Campus een gevaarlijk zuur tot ontploffing gebracht en zo onschadelijk gemaakt.

Dat meldt een wijkagent op Twitter (video). Waar het zuur exact lag en hoe dat op de vindplaats kwam is nog onduidelijk. Er was geen gevaar voor de omgeving. De politie stelt een onderzoek in.