Johnny B. stichtte branden in 't Zandt met vier man

`t Zandt - De pyromaan van 't Zandt, Johnny B., heeft in 2007 niet alleen gehandeld maar met drie anderen.

Dat zegt Johbby B. in een interview met de website Vice na 10 jaar.

Tien jaar geleden was ‘t Zandt, een klein dorpje in de provincie Groningen, maandenlang in de ban van een reeks branden, vooral in leegstaande huizen en schuurtjes, die maar niet opgelost leek te worden.

De politie en zelfs het leger werden ingeschakeld, maar het hielp niet, ondanks de inzet van patrouillevoertuigen met infraroodcamera's. De pyromaan van ‘t Zandt bleef rustig zijn gang gaan, tot hij op een dag in december 2007 werd aangehouden, waarna de branden ophielden.

