28-02-2018, Politie Groningen & Haren - Facebook & J. Lameris 112Groningen

Politie & Brandweer houden oefening in horecagelegenheid (Video)

Groningen - Enzo in de Poelstraat te Groningen is de komende weken het toneel voor politieoefeningen. De agenten oefenen op beroepsvaardigheden en aanhoudingstechnieken.

Woensdagavond wordt de eerste oefening gehouden. In nachtclub Enzo oefent de politie samen met een politiehond en zijn begeleider, de brandweer en medewerkers van de horecagelegenheid. “Aangezien de oefening in een echt horecapand gestalte krijgt, worden praktijksituaties qua realiteit goed benaderd”, schrijft de politie op Facebook. Ook op 14 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april, 19 april, 2 mei, 16 mei, 30 mei en 6 juni 2018 zijn er oefeningen.