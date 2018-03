28-02-2018, Martin Nuver 112Groningen & Joey lameris

Parkeergarage Euroborg uren dicht na leidingbreuk

Groningen - Woensdagmiddag ging het OMS alarm (automatisch brand alarm) af in de parkeergarage van de Euroborg aan de Boumaboulevard.

Er kwam veel water uit het plafond en de vloer stond blank, door het koude weer bevroor het water snel. Binnen was het spekglad.

Vermoedelijk was de sprinklerinstallatie in werking getreden of een leiding geknapt door bevriezing. De brandweer heeft kort geholpen. De garage was een paar uur dicht.