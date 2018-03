01-03-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Brand in appartementencomplex Tolbert, 10 woningen ontruimd (Video)

Tolbert - De brandweer is woensdagavond even voor 10 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Swing in Tolbert.

Ter plaatse stond een woning wat deel uit maakt van een appartementencomplex volledig vol rook. De brandweer heeft direct enkele ruiten ingeslagen en met een binnen aanval het vuur, wat in de keuken woedde proberen te blussen. Drie personen zijn in de ambulance onderzocht vanwege rookinhalatie waarvan één persoon voor nader onderzoek meegenomen is naar het ziekenhuis. Vanwege de rookontwikkeling in het complex zijn 10 woningen ontruimd en werden mensen in de buurt opgevangen. De brandweer heeft de woningen geventileerd om de giftige rookgassen uit de woningen te krijgen.