01-03-2018, Redactie

Vermist 17 jarige Damian Eggens

Groningen - Vermist sinds 23 februari Damian Eggens (17). Voor het laatst gezien in Beijum, Groningen

Damian is vertrokken op vrijdag 23 Februari 2018 vanuit zijn ouderlijk huis in Hoogezand. Hij is voor het laatst gezien in Beijum Groningen op 27 Februari 2018.

Heeft u Damian Eggens gezien of u weet waar hij is, neem dan contact op met de politie op algemeen nummer 0900 8844.