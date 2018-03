01-03-2018, Martin Nuver 112Gr.

Keukenbrand Merelstraat Groningen (Video)

Groningen - De brandweer is donderdagnacht om 03:55 uur uitgerukt naar een brand in een woning aan de Merelstraat in de Oosterparkwijk in de stad.

In het begin was er een flinke rookontwikkeling. De brand bleek te zijn ontstaan door een doek op het fornuis in de keuken. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand, omdat er vermoedelijk nog een persoon binnen was. Dit bleek niet het geval. De buren hebben tijdelijk buiten moeten wachtten. De woning is geventileerd. Tv Noord