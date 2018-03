01-03-2018, 112Groningen & Marcel Klip (Video)

Zeer grote brand bij autosloperij Hoogezand (2x Video)

Hoogezand - Aan de Foxham in Hoogezand heeft donderdagmiddag een grote brand gewoed bij een autosloperij. Op het terrein bevinden zich auto's en een opslag loods met papier en machine's

Omstreeks 13:00 uur kwam de eerste melding binnen bij de brandweer. In eerste instantie werd er een buitenbrand gemeld. Vlak na de eerst melding werd er al opgeschaald tot een zeer grote brand, grip 2.

Volgens brandweer woordvoerder Frits Wessels, werd er opgeschaald in verband met de achterliggende loods, welke werd aangestraald door de hevige brand. De brandweer had geen last van de strenge vorst.

Omstanders melden dat de brand is begonnen bij de sloopauto's en dat deze zich zeer snel heeft ontwikkelt tot een grote brand. De loods waarop de brandweer heeft ingezet, is niet volledig afgebrand, maar flink beschadigd. In de loods zouden machine's hebben gestaan, deze kunnen als verloren worden beschouwd.

Bij de brand kwam veel dikke zwarte rook vrij welke over de bebouwde kom heen trok. Omwonenden hebben middels een NL-Alert een melding gehad om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.

Rond 14:15 is het sein "brand meester" gegeven. De brandweer zal nog zeker enkele uren bezig zijn met nablussen. De N368, woldweg, is tijdens de brand afgesloten geweest. Er zijn geen gewonden gevallen.