01-03-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Compagnie alarm bij brand in Hoogezand (Video)

Hoogezand - Bij de brand in Hoogezand werd veel voertuigen ingezet. Om 12.20 uur toen het 2e peloton is gepiept werd het een compagnie inzet. Er was ook een Grip 2 situatie afgekondigd. 12 tankautospuiten werden opgeroepen.

Hoeveel er daadwerkelijk zijn ingezet is onbekend. Men stelde zich op bij Van der Valk Zuidbroek, waarna ze in één geheel naar de kazerne van Hoogezand zijn gereden. Hier hebben ze zich opgesteld, na een enige tijd bleek hun hulp niet meer nodig waarna ze terug konden keren naar de kazerne. Alleen bij hele grote branden zet men zoveel materiaal in. De brandweere blustte nog uren na.