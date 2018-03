01-03-2018, Martin Nuver 112Groningen

Vrouw zwaargewond bij woningbrand Sumatralaan

Groningen - Bij een woningbrand aan de Sumatralaan is donderdagavond om 18:30 uur een vrouw zwaargewond geraakt. Het MMT en de ambulancedienst waren lange tijd aan het reanimeren.

Buren hoorden een rookmelder afgaan en belden de brandweer. Op de bovenverdieping stond veel rook. Er was één persoon aanwezig.

De brandweer heeft het slachtoffer naar buiten gebracht en is begonnen met reanimeren, de ambulancedienst nam het over. De toestand van het slachtoffer is onbekend.

De gewonde is na 40 minuten stabiliseren naar het brandwondencentrum gebracht met twee MMT leden aan boord van de ambulance.

Vermoedelijk gaat het om een zelfmoord poging aldus de politie. Donderdagmorgen was er ook al wat aan de hand bij deze woning.