01-03-2018, 112Groningen - Redactie

Duitse automobilist bevindt zich letterlijk op glad ijs

Bad Nieuweschans - Een Duitse bestuurder heeft woensdagmiddag geluk gehad toen hij door een onbekende oorzaak van de A7 reed en op het ijs belandde.

Door zijn stuurmanskunsten lukte het de man om zo’n 150 meter verderop met zijn auto via een ritje over het ijs weer in de berm te komen.

Het had erger kunnen aflopen wanneer de man door het ijs was gezakt. De man raakte niet gewond, een berger heeft zijn voertuig afgesleept.