02-03-2018, Oogtv bron

Gerrit Krolbrug dicht voor motorvoertuigen

Groningen - De Gerrit Krolbrug aan het einde van de Korreweg staat sinds vrijdagochtend open vanwege ijsvorming in het Van Starkenborghkanaal. Het ijs kan de brug beschadigen.

“De Gerrit Krolbrug is een pontonbrug en kwetsbaar in het ijs. Daarvoor hebben we hem opengezet”, aldus Rijkswaterstaat.

Het scheepvaartverkeer kan er langs. Voetgangers en (brom) fietsers kunnen via de beide hogere bruggen oversteken. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Het is nog niet duidelijk wanneer de Gerrit Krolbrug weer helemaal beschikbaar is voor het verkeer.