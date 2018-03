02-03-2018, Politie Winschoten / Facebook.com

49-jarige man raakt rijbewijs kwijt in Nieuw-Beerta

Nieuw-Beerta - Een 49-jarige inwoner van Nieuweschans werd voor de vierde keer betrapt toen hij zonder rijbewijs in een auto reed. De politie zag de man in Nieuw-Beerta rijden en wisten dat hij niet het verplichte pasje bezit.

De auto bleek niet van de man maar van een garagebedrijf te zijn. Die onderneming was in februari, nadat de Schansker ook was betrapt, en door de politie was gewaarschuwd hem niet opnieuw in een van haar wagens te laten rijden.

Dat bleek gisteren toch weer het geval. De auto is door de politie in beslag genomen. Tegen de Schansker wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij krijgt los daarvan nog een bekeuring omdat de snelheidsmeter in de wagen kapot bleek te zijn.