02-03-2018, Redactie

Ziegler Brandweertechniek B.V. op 112GroningenDag

Groningen - Ziegler Brandweertechniek B.V. is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een gloed nieuw brandweervoertuig op de 112GroningenDag in MartiniPlaza in Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!

Ziegler Brandweertechniek B.V. kent een historie die terugvoert naar 1953, het jaar waarin het eerste brandweervoertuig de poorten van het bedrijf verliet. Deze historie staat borg voor de grote ervaring van zowel het bedrijf als de medewerkers. Naast deze ervaring die als grote waarde wordt beschouwd, kent het bedrijf een opleidingsplan dat borg staat voor voldoende expertise op alle voorkomende vakgebieden. Ziegler Brandweertechniek B.V. loopt hiermee binnen de branche voorop. Mede door het marktgebied waarin Ziegler Brandweertechniek B.V. zich beweegt, maar ook door zich open te stellen voor ideeën en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement wordt het bedrijf niet alleen “scherp” gehouden, maar dwingt het zich om steeds hogere kwaliteitseisen te stellen aan de organisatie en de producten. Zichtbare resultaten van dit kwaliteitsbeleid zijn niet alleen de ISO 9001 certificering, maar ook de positie die het bedrijf inmiddels bekleedt in de markt. Marktleider word en blijf je alleen door een goed product te leveren en als organisatie te staan waar je voor hoort te staan. Als dochteronderneming van Albert Ziegler GmbH te Giengen (Duitsland) is het mogelijk de bedrijfsvoering en productontwikkeling in een groter verband te zien en aan te pakken, hetgeen in vrijwel alle gevallen leidt tot een beter resultaat. De producten en diensten waarvoor u bij Ziegler Brandweertechniek B.V. terecht kunt, zijn: brandweervoertuigen op maat: Ziegler Brandweertechniek B.V. ontwikkelt en produceert alle denkbare brandbestrijdingsvoertuigen; van het kleinst denkbare aanhangertype tot de meest geavanceerde crashtender.

een compleet pakket handelsartikelen: In de loop der jaren heeft Ziegler Brandweertechniek B.V. goede relaties opgebouwd met leveranciers van topproducten op het gebied van brand- en ongevallenbestrijding. Bij producten valt te denken aan de bepakking van brandweervoertuigen tot en met de complete inrichting van kazernes. Door de goede contacten met de leveranciers draagt het bedrijf er zorg voor dat ze op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen in de markt.

een servicedienst waarop 24 uur per dag een beroep kan worden gedaan: Ziegler Brandweertechniek B.V. heeft alle ingrediënten voor handen om gedurende de levensloop van een brandweervoertuig zorg te dragen voor een probleemloos onderhoudstraject. Het bedrijf verzorgt het onderhoud aan alle denkbare brandbestrijdingsvoertuigen. Het onderhoud is vast te leggen in een servicecontract, waarbij het reguliere onderhoud jaarlijks bij de klant op locatie wordt uitgevoerd. Ook een totaalpakket “service” behoort tot de mogelijkheden. Alle aspecten van organisatie, uitvoering en/of controle worden bij deze vorm in samenspraak met de klant vastgelegd. Tevens behoort de verhuur van een brandweervoertuig tot de mogelijkheid. Uit het bovenstaande blijkt dat Ziegler Brandweertechniek B.V. door de kwaliteit en compleetheid aan producten en diensten zich met enige trots “partner voor de brandweer” kan noemen. Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl. Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p. Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag