02-03-2018, Johan Wildeboer/ 112Gr

Brandweer blust afval achter woning in Bedum

Bedum - Vrijdagavond is de brandweer van Bedum opgeroepen voor een woningbrand aan de Kuipersrijge in Bedum. Een sigaretten peuk was de veroorzaker aldus een tipgever. Deze was gaan smeulen.

Bij aankomst bleek er wat afval te branden achter de woning. Door de vlammen was ook de woning wat beschadigd. Ook bleek er nog een kat in de woning aanwezig. Deze is tijdig door de hulpdiensten uit de woning gehaald en overgedragen aan een buurtbewoner. Later kon het diertje terug naar de eigenaar.