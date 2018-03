02-03-2018, www.Meternieuws.nl Youtube & Amber van Kampen foto`s Ditisroden.nl

Brand in rietgedekte woning Zevenhuizen (Video)

Zevenhuizen(Leek) - De brandweer van Roden moest assistentie verlenen aan korps Leek voor de waterwinning bij een brand in een boerderij aan de Oude Wijk in Zevenhuizen.

Omdat het om een rietgedekt pand ging is opgeschaald naar middelbrand. De brand brak uit in de schoorsteen van het pand. De brandweer had het vuur snel onder controle zodat uitbreiding naar de rietkap werd voorkomen. Wel ontstond er schade aan het dak.

Doordat een rietenkap zeer brandbaar is in deze droge vorst periode is een snelle inzet noodzakelijk. Een enkel vonkje kan het riet al in brand zetten. Verder had de brandweer problemen met de watervoorziening en werd het water met tankwagens aangevoerd.