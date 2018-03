03-03-2018, Patrick Kroeze 112Groningen & Jeroen Pompstra

Val op ijs zorgt voor traumaheli inzet

Middelstum - Zaterdagmiddag is de traumahelikopter uitgevlogen naar Middelstum. Bij een incident op de ijsbaan aan de Korenlaan in het dorp raakte zaterdagmiddag een persoon gewond. In eerste instantie was de persoon niet aanspreekbaar.

Naast politie en ambulancedienst kwam ook de traumahelikopter uit Groningen ter plaatse voor assistentie. Hoe het met het slachtoffer is afgelopen is onduidelijk. De helikopter ging na ongeveer 15 minuten terug naar Groningen Airport Eelde. Achteraf viel het letsel mee aldus ooggetuigen.