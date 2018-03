03-03-2018, Quintin Stoetman/ OldambtNu.nl & Michael Huising 112Gr.

Schoorsteenbrand in Hoogezand

Hoogezand - Aan de Van Oldenbarneveltlaan in Hoogezand was zaterdagmorgen om 11:00 uur een schoorsteenbrand. Door snelle inzet werd erger voorkomen.

De brand was veroorzaakt door een pelletkachel. De brandweer heeft de schoorsteen geveegd en gecontroleerd en daarna was de situatie onder controle.