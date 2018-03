04-03-2018, Oogtv bron tekst & René Kuipers & Martin Nuver

Containerschip korte tijd vast in ijs bij Oostersluis (Video)

Groningen - Het containerschip Fides zat zondagochtend korte tijd vast in het ijs bij de Oostersluis. De ijsbreker Waterlelie moest er aan te pas komen om ruimte in het ijs te maken zodat het containerschip de draai naar de Oostersluis kon maken.

Dit meldt de Inspectie Scheepvaart Provincie Groningen op Twitter. Na het korte oponthoud kon het containerschip de reis hervatten. Om de vaarweg vrij te houden is er zaterdag en zondag een ijsbreker ingezet(Zie video) Tv Noord Dvhn