04-03-2018, Politie.nl

Man(30) aangehouden op verdenking van schennispleging

Haren - De politie heeft zaterdagmiddag een 30-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen aangehouden in verband met openbare schennispleging in Haren.

Zaterdagmiddag kreeg de politie twee meldingen binnen dat kinderen waren lastig gevallen in Haren. In een geval zou er ook sprake zijn van openbare schennispleging. Op basis van onderzoek en verklaringen is de man zaterdagmiddag aangehouden. In het lopende onderzoek wordt ook gekeken naar eerdere dergelijke meldingen. De man zit vast en het onderzoek loopt.