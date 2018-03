04-03-2018, Marcella Werkman - 112Groningen

Auto vermiste Ulrummer gevonden in Engwierum (Video)

Engwierum (Friesland) - De politie heeft zondagmiddag de auto van de vermiste 55-jarige Bart Goeree uit Ulrum gevonden. De man was zaterdagochtend vertrokken en in sindsdien niet meer terug gekomen.

Nadat zondagmiddag de auto werd gevonden in de omgeving van Engwierum heeft de Politie een uitgebreide zoektocht opgestart. Verschillende kanalen en bospercelen werden uitgekamd. Tevens is er gebruik gemaakt van een Politie helikopter welke met infrarood en warmtebeelden aan het zoeken was. Van de man ontbreekt ieder spoor. De Politie meldde zondagmorgen het volgende: "Op basis van een gesprek met de familie vonden wij het nodig om deze vermissing als urgent aan te merken" zei Politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema "Gezien de gemoedstoestan, waarin de man vertrok, maakt de familie zich ernstig zorgen over zijn welzijn" Heeft u meer informatie over deze vermissing of weet u waar Bart Goeree is meld dit dan bij de Politie via 0900-8884 Lees ook: Familie maakt zich ernstig zorgen.