04-03-2018, Mark Heikens 112Groningen

Binnenvaartschip vast in ijs bij Farmsum

Farmsum - Een binnenvaartschip is zondagmiddag vastgelopen op het Oosterhornkanaal nabij de Akzo in Farmsum.

Het Poolse schip de "Navigare 1" kon niet op eigen kracht door het ijs heen varen. Vermoedelijk zal een ijsbreker het schip moeten bevrijden.