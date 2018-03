04-03-2018, Dennis Postma 112Gr & Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Brandweer Scheemda rukt uit voor vreemde lucht

Midwolda - Brandweer Scheemda werd zondagavond opgeroepen voor een vreemde lucht in een woning aan de Hoofdweg in Midwolda.

In een woning bleek een vreemde lucht te hangen, de bewoner vertrouwde het niet en heeft hiervan een melding gedaan. De brandweer heeft op meerdere plekken in de woning metingen verricht.

Het is onduidelijk wat voor lucht of stof in de woning aanwezig was. Na het ventileren van de woning ging de brandweer retour.