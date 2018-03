De buitendeur was met grof geweld opengebroken. Binnen in de woning waren alle kasten en kamers doorzocht en er was een grote puinhoop achtergelaten. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord. Meldt u zich dan via 0900-8844.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000