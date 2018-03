05-03-2018, Marcella Werkman - 112Groningen

Lichaam gevonden in water Lauwersmeer (Update)

Engwierum - De Politie heeft maandagmiddag een lichaam gevonden in het water bij de Dokkumer Nieuwzijlen.

Politie Friesland laat via twitter het volgende weten: "In het water bij #DokkumerNieuwZijlen (nabij Engwierum)is een lichaam aangetroffen. De politie doet nader onderzoek. De identiteit van de persoon is nog niet bekend."

Er werd de laatste dagen veel gezocht in deze omgeving naar de vermiste Bart Goeree uit Ulrum. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de overleden persoon.

Op dit moment is een arrestatieteam aanwezig met duikers om het lichaam op te duiken. Identiteit en doodsoorzaak zijn nog onbekend.

