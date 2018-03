05-03-2018, Marcella Werkman - 112Groningen

Lichaam vermiste Ulrummer(55) gevonden in water Lauwersmeer (Update 20:00)

Engwierum - De Politie heeft maandagmiddag het lichaam gevonden van de in Ulrum vermiste man. De man is aangetroffen in het water bij de Dokkumer Nieuwzijlen.