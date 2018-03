05-03-2018, Martin Nuver 112Groningen gsm foto`s

Brutale accudief slaat toe op klaarlichte dag

Groningen - Maandagmiddag werd op klaarlichte dag een man betrapt toen hij oude accu's aan het stelen was bij Century aan de Paterswoldseweg.

Een persoon werd betrapt toen hij bezig was om de oude accu's, welke overigens veel geld opleveren, in aan het laden was in zijn auto. Een medewerker van Century zag de diefstal en sprak de man in zijn auto aan. Met het raam open reed de dader weg waarop de medewerker het raam beetpakte en deze in tientallen stukken op straat viel.

De man wist het kenteken te noteren. Een agent welke zeer snel ter plaatse was, nadat hij onderhoud pleegde aan zijn auto stelde een onderzoek in. Het is onbekend of de dader is aangehouden. Overigens is het niet de eerste keer dat deze auto is gesignaleerd bij dit bedrijf.