05-03-2018, D. Postma 112Groningen / G. de Groot OldambtNu.nl

Gewonde bij ongeval in Winschoten (Video)

Winschoten - Een persoon is maandagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval aan de Beertsterweg in Winschoten.

Volgens de Politie heeft de bestuurder vermoedelijk te hard door de bocht gereden, en is deze hierbij tegen een lantaarnpaal aangebotst. De Ambulancedienst heeft het slachtoffer ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het met deze persoon gaat is onbekend. Bergingsbedrijf Fruitema heeft het voertuig afgesleept.